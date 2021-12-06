Одним из элементов благоустройства стал мурал в стиле леттеринг, созданный на стене Хрущевского спуска. Фото: kzn.ru

В 2021 году в Казани благоустроят семь общественных пространств. Так, ко Дню города в текущем году появились два новых участка у набережной реки Казанки – территория от Кировской дамбы до Казанского кремля и участок между зданием Национальной библиотеки Татарстана и мостом Миллениум.

Кроме того, в память о погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане татарстанских военнослужащих в городском парке Победы был установлен мемориальный монумент. На улице Маршала Чуйкова появился парк около Малого Чайкового озера. Теперь возле больницы №7 есть зона для реабилитации пациентов.

В столице Татарстана также реконструировали сквер имени Льва Толстого.

Сейчас на набережной озера Нижний Кабан завершаются работы по благоустройству, которые начались еще в 2017 году. А в районе «Салават купере» заложили новый парк. Замыкает список реконструируемый в настоящее время парк «Черное озеро».