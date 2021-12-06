Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 8:17

Жительницу Татарстана обвиняют в афере с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19

Материалы дела уже направлены в суд
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенница предложила своей жертве приобрести фиктивный сертификат о прививке от COVID-19 за 21 тысячу рублей.

Мошенница предложила своей жертве приобрести фиктивный сертификат о прививке от COVID-19 за 21 тысячу рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26-летнюю жительницу Набережных Челнов обвиняют в мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса. По данным следствия, в июле текущего года она предложила горожанке приобрести фиктивную справку о прививке и заверила в том, что ее данные окажутся в базе данных вакцинированных, за что получила 21 тысячу рублей.

Своих обещаний женщина не исполнила. Материалы дела уже направлены в суд, сообщают «Челнинские известия».