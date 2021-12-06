Жительницу Татарстана обвиняют в афере с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19

Мошенница предложила своей жертве приобрести фиктивный сертификат о прививке от COVID-19 за 21 тысячу рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26-летнюю жительницу Набережных Челнов обвиняют в мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса. По данным следствия, в июле текущего года она предложила горожанке приобрести фиктивную справку о прививке и заверила в том, что ее данные окажутся в базе данных вакцинированных, за что получила 21 тысячу рублей.

Своих обещаний женщина не исполнила. Материалы дела уже направлены в суд, сообщают «Челнинские известия».