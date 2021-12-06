В ближайшие два года в Йошкар-Оле отремонтируют 11 дорог

Работы коснутся наиболее нуждающихся в них участков улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие два года в Йошкар-Оле планируется отремонтировать 11 участков дорог. В 2022 году - участки на улицах Лебедева (от улицы Либкнехта до улицы Мира), Либкнехта (от улицы Мира до Сернурского тракта), Осипенко (от улицы Красноармейской до улицы Кремлёвской), Кремлевской (от улицы Первомайской до улицы Осипенко), Анциферова (от улицы Дружбы до улицы Красноармейской) и Чехова (от Вознесенской до Осипенко).

В 2023 году планируют отремонтировать участки улиц Баумана (от улицы Анникова до железной дороги), Прохорова (от улицы Баумана до улицы Яна Крастыня), Подольских курсантов (от улицы Анциферова до улицы Транспортной) Осипенко (от улицы Красноармейской до Пролетарской), Кирова (от Ленинского проспекта до улицы Мира).

В настоящее время запускают торги на проведение строительных работ, сообщает «ВНД».