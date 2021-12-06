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Общество6 декабря 2021 5:42

Прокуратура Татарстана проверит информацию о том, что инвалида оставили жить в подъезде

Проблему мужчины также помогут решить подключившиеся органы соцзащиты и здравоохранения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Владимира на некоторое время положат в больницу, чтобы проверит его состояние. Фото: скриншот из видео

Владимира на некоторое время положат в больницу, чтобы проверит его состояние. Фото: скриншот из видео

В Нижнекамске инвалид первой группы остался без жилья. Мужчина жил в подъезде четыре дня. По данному факту прокуратура Татарстана запустила проверку, сообщает НТР-24.

Владимир Мищенко снимал квартиру с супругой в доме №35 на улице Корабельная. Из-за долгов владелец квартиры выставил его за порог. Мужчина, парализованный на половину тела после инсульта, несколько дней провел прямо в подъезде, ведь пойти ему некуда.

В администрации Нижнекамска сообщили, что Владимира на некоторое время положат в больницу, чтобы проверит его состояние. Затем он отправится в пансионат в Набережных Челнах.

Проблему также помогут решить подключившиеся органы соцзащиты и здравоохранения. В том числе будет решаться вопрос по восстановлению документов.