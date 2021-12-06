В Набережные Челны доставили мощи Матроны Московской

Мощи специально доставили к Рождественскому посту в Боровецкую церковь из села Лубяны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережные Челны привезли икону и мощи святой Матроны Московской. Их специально доставили к Рождественскому посту в Боровецкую церковь из села Лубяны.

Блаженная Матрона Московская является одной из любимых святых местных верующих. Православная святыня останется здесь до 2 января, сообщают «Челнинские известия»

Рождественский пост начался 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Уже 7 января верующие традиционно встретят Рождество Христово.