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Общество6 декабря 2021 4:37

В Набережные Челны доставили мощи Матроны Московской

Они останутся в городе до 2 января
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Мощи специально доставили к Рождественскому посту в Боровецкую церковь из села Лубяны.

Мощи специально доставили к Рождественскому посту в Боровецкую церковь из села Лубяны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережные Челны привезли икону и мощи святой Матроны Московской. Их специально доставили к Рождественскому посту в Боровецкую церковь из села Лубяны.

Блаженная Матрона Московская является одной из любимых святых местных верующих. Православная святыня останется здесь до 2 января, сообщают «Челнинские известия»

Рождественский пост начался 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Уже 7 января верующие традиционно встретят Рождество Христово.