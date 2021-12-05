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Общество5 декабря 2021 13:48

В Набережных Челнах машины вышли убирать снег, которого не было

Это произошло в сильный дождь
Инзиля ШАКИРОВА
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Работникам вынесено предупреждение.

Работникам вынесено предупреждение.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Набережных Челнов поделились в социальных сетях видео, в котором снегоуборочные машины очищали дорогу в проливной дождь. Люди попросили местных дорожников объяснить действия.

В МУП «ПАД» рассказали, что на данном участке производились работы по пересечению проезда для выполнения дальнейших мероприятий по уборке снежного вала.

- Очистка снега на данной территории, снятой на видео, не производилась. Содержание материала не соответствует действительности. Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение, - сообщили на предприятии.