В Набережных Челнах машины вышли убирать снег, которого не было

Работникам вынесено предупреждение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Набережных Челнов поделились в социальных сетях видео, в котором снегоуборочные машины очищали дорогу в проливной дождь. Люди попросили местных дорожников объяснить действия.

В МУП «ПАД» рассказали, что на данном участке производились работы по пересечению проезда для выполнения дальнейших мероприятий по уборке снежного вала.

- Очистка снега на данной территории, снятой на видео, не производилась. Содержание материала не соответствует действительности. Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение, - сообщили на предприятии.