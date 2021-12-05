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Происшествия5 декабря 2021 9:28

В Татарстане на трассе М7 произошло смертельное ДТП

Авария случилось в Мензелинском районе республики поздно вечером 4 декабря
Инзиля ШАКИРОВА
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Детали аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Детали аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером 4 декабря на участке трассы М7 в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo столкнулся с фурой недалеко от села Степановка.

Фура пыталась уйти от столкновения и улетела в кювет, а легковушка загорелась. Очевидцы помогали тушить машины, однако от сильного удара она превратилась в груду металлолома. Водитель легкового автомобиля погиб, второго участника ДТП медики отвезли в больницу.

Детали аварии устанавливаются.