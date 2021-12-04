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Общество4 декабря 2021 11:36

В Казани в зоопарке «Река Замбези» поселилась горилла по имени Квабена

Нового жителя привези из Московского зоопарка
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ближайшие 30 дней горилла будет находиться на карантине, без контакта с другими обитателями зоопарка и его посетителями. Фото: скриншот из видео

В ближайшие 30 дней горилла будет находиться на карантине, без контакта с другими обитателями зоопарка и его посетителями. Фото: скриншот из видео

Сегодня Казанский зооботсад обрел нового жителя. Из Московского зоопарка туда привезли гориллe по имени Квабена. Ранее примат жил в большой группе с другими гориллами.

В зоопарке «Река Замбези» отметили, что перевозка прошла благополучно. Квабену транспортировали, поддерживая в большом контейнере грузовика температуру +22 градуса.

В ближайшие 30 дней горилла будет находиться на карантине, без контакта с другими обитателями зоопарка и его посетителями. Далее примата ждет знакомство с гориллой Нгуву, поселившимся в «Реке Замбези» в ноябре этого года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Животные – одногодки, им по восемь лет. Знакомить их будут постепенно, под контролем специалистов из Москвы, которые работали с Квабеной ранее.