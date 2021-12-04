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Общество4 декабря 2021 10:27

В Татарстане зафиксировано 234 новых случая COVID-19

Один из них – завозной, остальные – контактные
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В стационар больницы госпитализировали 69 человек, 165 получают лечение на дому.

В стационар больницы госпитализировали 69 человек, 165 получают лечение на дому.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 234 случая коронавирусной инфекции. Один случай оказался завозным, 233 – контактные. Самое большое количество заразившихся зафиксировано в Казани – 99 человек.

Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 69 человек, 165 получают лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 38 994 случая заражения. Выздоровело за весь период 32 518 человек, в том числе 280 – за минувшие сутки.