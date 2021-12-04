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Общество4 декабря 2021 11:20

Минтранспорта Чувашии объявил о поиске перевозчиков на 32 районных маршрута

Они связаны с перевозками пассажиров в Алатырском, Шумерлинском, Чебоксарском и Канашском районах республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для всех маршрутов назначат регулируемые тарифы. Фото: mintrans.cap.ru

Для всех маршрутов назначат регулируемые тарифы. Фото: mintrans.cap.ru

В Чувашии на 32 районных маршрута ищут перевозчиков. Информацию о проведении аукционов разместил на сайте госзакупок Минтранспорта региона.

В обеспечении межмуниципальными перевозками нуждаются в Алатырском, Шумерлинском, Чебоксарском и Канашском районах Чувашии. Для всех маршрутов назначат регулируемые тарифы. Цена будет установлена властями региона. Перевозчики также доджны предоставлять определенным категориям граждан льготы на проезд.

Аукционы назначены на декабрь текущего года. контракты планируют заключать на два года – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.