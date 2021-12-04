Минтранспорта Чувашии объявил о поиске перевозчиков на 32 районных маршрута

Для всех маршрутов назначат регулируемые тарифы. Фото: mintrans.cap.ru

В Чувашии на 32 районных маршрута ищут перевозчиков. Информацию о проведении аукционов разместил на сайте госзакупок Минтранспорта региона.

В обеспечении межмуниципальными перевозками нуждаются в Алатырском, Шумерлинском, Чебоксарском и Канашском районах Чувашии. Для всех маршрутов назначат регулируемые тарифы. Цена будет установлена властями региона. Перевозчики также доджны предоставлять определенным категориям граждан льготы на проезд.

Аукционы назначены на декабрь текущего года. контракты планируют заключать на два года – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.