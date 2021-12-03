Суд оставил за властями Набережных Челнов право перевозить трупы

Истец аргументировал разрыв контракта с ответчиком тем, что сотрудники последнего не положили одно из тел в специальный мешок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООО «Кама Техтрак» не смогла доказать в суде, что исполком Набережных Челнов незаконно расторг с ними договор о перевозке трупов в морг. Напомним, ранее власти передали эту задачу «Горкоммунхозу», ссылаясь на то, что прошлый подрядчик не положил одно из тел в специальный мешок, чем нарушил условия контракта.

Помимо этого, в исполкоме города замечали, что ряд сотрудником «Кама Техтрака» не носили медицинские маски и перчатки на работе, сообщают «Челнинские известия»