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Общество3 декабря 2021 11:34

Суд оставил за властями Набережных Челнов право перевозить трупы

Ранее иск в отношении исполкома города подала ООО «Техтракт»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Истец аргументировал разрыв контракта с ответчиком тем, что сотрудники последнего не положили одно из тел в специальный мешок.

Истец аргументировал разрыв контракта с ответчиком тем, что сотрудники последнего не положили одно из тел в специальный мешок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООО «Кама Техтрак» не смогла доказать в суде, что исполком Набережных Челнов незаконно расторг с ними договор о перевозке трупов в морг. Напомним, ранее власти передали эту задачу «Горкоммунхозу», ссылаясь на то, что прошлый подрядчик не положил одно из тел в специальный мешок, чем нарушил условия контракта.

Помимо этого, в исполкоме города замечали, что ряд сотрудником «Кама Техтрака» не носили медицинские маски и перчатки на работе, сообщают «Челнинские известия»