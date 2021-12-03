Движение по Оренбургскому тракту в Казани перекрыто до 15 декабря

Из-за перекрытия части кольца, машины смогут проезжать только в сторону аэропорта. Фото: kzn.ru

В Казани продлено ограничение движения на Оренбургском тракте. Речь идет о перекрестке с круговым движением у Деревни Универсиады, где проводятся ремонтно-восстановительные работы на сетях ливневой канализации.

Ограничение будет действовать до 15 декабря. Из-за перекрытия части кольца, машины смогут проезжать только в сторону аэропорта. Движение в сторону улицы Парина приостановили.

На улицы Парина, 1-ю Калининградскую, Камая можно проехать через улицы 2-ю Туринскую, Карбышева. Для проезда в сторону улиц Парина, Дубравной, Камая, Сыртлановой доступен маршрут через улицы Танковая, Мавлютова.

Также проезд в направлении улицы Братьев Батталовых и выезда из города возможен по улице Мавлютова, проспекту Победы, Оренбургскому тракту. В сторону улиц Рауиса Гареева и Братьев Батталовых предлагается проехать через улицу Мавлютова, проспект Победы и Оренбургский проезд. А для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых можно воспользоваться дорогой по Оренбургскому тракту и Танковому кольцу.