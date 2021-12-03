В Татарстане выявили еще 236 зараженных СOVID-19

Госпитализация накануне потребовалась 103 инфицированным местным жителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на пятницу, 3 декабря, в Татарстане выявили 38 760 случаев COVID-19, в том числе 236 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (126 человек), Набережных Челнов (24) и Зеленодольского района (19). Госпитализация накануне потребовалась 103 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 32 238 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 276 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 058 050 человек, второй – 1 581 425. Повторно привились 85 472 человека.

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