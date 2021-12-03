В Казани за сутки сбили сразу двух человек, переходивших дорогу в неположенном месте

Всего же накануне в городе произошло три ДТП с пострадавшими. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В четверг, 2 декабря, в Казани сбили сразу двух пешеходов, которые, по предварительным данным, переходили дорогу в неположенном месте. Первое ДТП произошло около 16:20 на пересечении улиц Можайского и Горьковское шоссе. Под колесами автомобиля Great оказался 83-летний мужчина.

С места происшествия пенсионера доставили в травмпункт, откуда отпустили после оказания помощи.

Немногим позже – около 18:50 – напротив дома №3 по улице Аделя Кутуя Toyota сбила 30-летнюю женщину. Предварительно, иномарка двигалась по автобусной полосе задним ходом, а пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 80 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – два наезда на пешехода и столкновение транспортных средств. В результате два пешехода и водитель получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.