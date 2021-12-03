Средняя зарплата в Чувашии в 2021 году составила 34 тысяч рублей

При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики за сентябрь текущего года составила 35 781 рубль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя заработная плата в Чувашии за девять месяцев 2021 года установилась на отметке 34 098 рублей 90 копеек. В номинальном выражении она выросла на 10,4%, реальном – на 4%, сообщает Чувашстат.

При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики за сентябрь текущего года составила 35 781 рубль. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, она увеличилась на 11,2% (3,7 тысячи рублей).

Напомним, средняя зарплата за 2020 год в регионе составляла 31 843 рубля 80 копеек. Годом ранее она находилась на отметке в 29 671 рубля 40 копеек.