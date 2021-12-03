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Общество3 декабря 2021 7:46

Средняя зарплата в Чувашии в 2021 году составила 34 тысяч рублей

Ежемесячный доход местных жителей увеличился на 4%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики за сентябрь текущего года составила 35 781 рубль.

При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики за сентябрь текущего года составила 35 781 рубль.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя заработная плата в Чувашии за девять месяцев 2021 года установилась на отметке 34 098 рублей 90 копеек. В номинальном выражении она выросла на 10,4%, реальном – на 4%, сообщает Чувашстат.

При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики за сентябрь текущего года составила 35 781 рубль. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, она увеличилась на 11,2% (3,7 тысячи рублей).

Напомним, средняя зарплата за 2020 год в регионе составляла 31 843 рубля 80 копеек. Годом ранее она находилась на отметке в 29 671 рубля 40 копеек.