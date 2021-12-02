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Общество2 декабря 2021 17:20

В Казани пройдет Форум работающей молодежи

Он состоится с 4 по 7 декабря
Инзиля ШАКИРОВА
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Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

С 4 по 7 декабря в Казани пройдет республиканский Форум работающей молодежи. На конгрессе соберутся 200 специалистов и лидеров молодежных объединений и организаций Татарстана.

В течение трех дней форума молодые специалисты примут участие в мастер-классах по развитию лидерских качеств, по ораторскому мастерству, тайм-менеджменту, коммуникационным навыкам и критическому мышлению. Также состоятся встречи с представителями крупнейших предприятий республики.

По итогам форума участники сформируют список мер, необходимых молодым специалистам, которые планируется передать в органы исполнительной и законодательной власти.