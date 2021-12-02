В Казани пройдет Форум работающей молодежи

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

С 4 по 7 декабря в Казани пройдет республиканский Форум работающей молодежи. На конгрессе соберутся 200 специалистов и лидеров молодежных объединений и организаций Татарстана.

В течение трех дней форума молодые специалисты примут участие в мастер-классах по развитию лидерских качеств, по ораторскому мастерству, тайм-менеджменту, коммуникационным навыкам и критическому мышлению. Также состоятся встречи с представителями крупнейших предприятий республики.

По итогам форума участники сформируют список мер, необходимых молодым специалистам, которые планируется передать в органы исполнительной и законодательной власти.