В Казани почти на год перекроют улицу Меховщиков

Из-за высокого износа инженерных коммуникаций в теле существующей дороги до начала работ требуется переустройство ветхих сетей водоснабжения 1950-х годов, фекальной и ливневых канализаций 1935-х годов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 декабря в Казани почти на год будет закрыт для движения автомобилей и пешеходов участок улицы Меховщиков. Это связано с реконструкцией дороги от улицы Девятаева до улицы Магистральной с расширением до 4 полос. Работы ведутся в рамках развития Большого казанского кольца и позволят решить проблему заторовых ситуаций, обеспечат проезд в центр города со стороны Приволжского района.

В связи с работами изменится схема движения автобусных маршрутов. Так, с 3 декабря автобусы маршрута №31 будут курсировать от IKEA до остановочного пункта «Мехобъединение» с организацией разворота на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури и в обратном направлении до остановочного пункта «Магазин IKEA».

Автобусы Маршрут №31а будут следовать от остановочного пункта «Жилой массив Старое Победилово» по улицам Магистральная – Тихорецкая –Техническая – площадь Вахитова – Габдуллы Тукая – Татарстан – Девятаева – Мазита Гафури до остановочного пункта «Мехобъединение» с разворотом на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Мазита Гафури. В обратном направлении автобус проедет по этому же маршруту до остановочного пункта «Жилой массив Старое Победилово».

От остановочного пункта «Нефтебаза» до остановочного пункта «Макаронная фабрика» можно будет доехать на автобусе маршрута №31в.

Пассажиры этих автобусов получат специальные билеты, по которым смогут пересесть на один из трех указанных маршрутов.