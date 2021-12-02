На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани потратят 192 миллиона рублей

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Разработка проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани потребует порядка 192,6 миллиона рублей. День будут выделены из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы улиц Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Залесной, участка от улицы Музыкальной до автомобильной дороги М-7 «Волга».

Подрядчик должен будет закончить работу к началу августа 2022 года.