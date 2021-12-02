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Общество2 декабря 2021 10:28

На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани потратят 192 миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Разработка проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани потребует порядка 192,6 миллиона рублей. День будут выделены из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы улиц Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Залесной, участка от улицы Музыкальной до автомобильной дороги М-7 «Волга».

Подрядчик должен будет закончить работу к началу августа 2022 года.