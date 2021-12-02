Депутат Госсовета Татарстана предложил построить в сельских местностях сто мини-заводов

На новых предприятиях предлагается выпускать ту продукцию, которая сейчас импортируется в страну. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину построить в сельских местностях сто небольших заводов с государственным софинансирование. С соответствующей идеей он выступил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщают «Челнинские известия».

На новых предприятиях Коробченко предлагает выпускать ту продукцию, которая сейчас импортируется в страну. Мишустин, в свою очередь, поручил обсудить проект с главой Минпромторга РФ Денисом Манутровым.