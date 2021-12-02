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Общество2 декабря 2021 10:15

Депутат Госсовета Татарстана предложил построить в сельских местностях сто мини-заводов

Мишустин поручил обсудить проект с главой Минпромторга РФ Денисом Манутровым.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На новых предприятиях предлагается выпускать ту продукцию, которая сейчас импортируется в страну.

На новых предприятиях предлагается выпускать ту продукцию, которая сейчас импортируется в страну.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину построить в сельских местностях сто небольших заводов с государственным софинансирование. С соответствующей идеей он выступил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщают «Челнинские известия».

На новых предприятиях Коробченко предлагает выпускать ту продукцию, которая сейчас импортируется в страну. Мишустин, в свою очередь, поручил обсудить проект с главой Минпромторга РФ Денисом Манутровым.