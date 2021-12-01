В столице Татарстана стартовала работа первого всероссийский архитектурно-строительного форума «Казаныш»

Форум будет работать до 3 декабря, включительно. Фото: metshin.ru

В эту среду, 1 декабря, в столице Татарстана свою работу начал первый всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш». Он проходит в выставочном центре Ak Bars Retro Cars. В мероприятии примут участие ведущие архитекторы и застройщики. Всего 60 делегаций из различных регионов России. Они в течение трех дней будут обмениваться опытом и знаниями, рассматривать интересные проекты, новые технологии и современные решения в области архитектуры и градостроительства.

- Сегодня стоимость квадратного метра жилья позволяет вам действительно вкладываться в проекты, в архитектуру, а не просто строить панельные дома. Вы уже формируете и продаете образ жизни, - обратился во время первого дня работы форума к его участникам мэр Казани Ильсур Метшин.