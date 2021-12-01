В Чувашии из-за ветра без электричества остались более 3,8 тысячи домов

Проблемы с электричеством были зафиксированы в восьми районах республики. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Как и предупреждало МЧС Чувашии, 30 ноября в республике наблюдался сильный ветер, порывы которого местами достигали до 20 м/с, в связи с чем ранее был объявлен «желтый» уровень опасности. В итоге из-за непогоды электроснабжение было нарушено в 31 населенном пункте восьми районов.

- Без электричества остались более 38 тысячи жилых домов. Также местами были повалены деревья, поврежден один легковой автомобиль, - сообщили в Госкомитете региона по делам ГО и ЧС.

Там также отметили, что аварийно-восстановительные работы были начаты незамедлительно. По данным на 1 декабря, подача электричества восстановлена во всех 31 населенных пунктах.