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Общество1 декабря 2021 11:37

Из-за COVID-19 средняя продолжительность жизни в Татарстане снизилась до 72 лет

До пандемии она составляла 75 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На сентябрь текущего года в регионе проживало 189 долгожителей.

На сентябрь текущего года в регионе проживало 189 долгожителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

COVID-19 повлиял на среднюю продолжительность жизни в Татарстане. По итогам 2020 года она снизилась с 75 до 72,6 лет, сообщают в Кабмине республике.

Отчасти поэтому в республике утвердили комплексный план для повышения качества жизни пожилых. Он разработан, исходя из проблем в сфере занятости граждан старшего поколения и целей для улучшения их жизни.

Заметим, что, по данным за сентябрь текущего года, в регионе проживало 189 долгожителей.