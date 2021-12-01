Из-за COVID-19 средняя продолжительность жизни в Татарстане снизилась до 72 лет

На сентябрь текущего года в регионе проживало 189 долгожителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
COVID-19 повлиял на среднюю продолжительность жизни в Татарстане. По итогам 2020 года она снизилась с 75 до 72,6 лет, сообщают в Кабмине республике.
Отчасти поэтому в республике утвердили комплексный план для повышения качества жизни пожилых. Он разработан, исходя из проблем в сфере занятости граждан старшего поколения и целей для улучшения их жизни.
Заметим, что, по данным за сентябрь текущего года, в регионе проживало 189 долгожителей.