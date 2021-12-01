В Йошкар-Оле заработал сортировочный пункт приема отходов

В отдельные приемщики можно сдавать, в частности, стекло, картон, бумагу, алюминиевые банки, ПЭТ, ветошь и полиэтилен. Фото: пресс-служба мэрии Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле запустили в работу сортировочный пункт приема отходов. Он расположен напротив республиканского театра кукол на Царьградском проспекте. За сдачу стекла, картона, бумаги, алюминиевых банок, ПЭТ, ветоши и полиэтилена горожане будут получать деньги в зависимости от веса мусора.

Отходы будут собираться в отдельные контейнеры, после чего вывозиться на спецпредприятия для переработки.

Инициатором создания пункта стало Минприроды региона.