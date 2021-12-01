На строительство трассы Москва – Казань выделят еще 81,6 миллиарда рублей

Всего на строительство автомагистралей выделено более 127 миллиардов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Кабмин России выделил более 127 миллиардов рублей возведение автомагистралей. Большая часть этой суммы - 81,6 миллиарда - пойдет на строительство магистрали М12 Москва-Казань. Средства планируется направить на техническую готовность трассы до уровня более 30%.
Напомним, скоростная магистраль соединит Татарстан, Чувашию, Нижегородскую, Владимирскую и Московскую области. Время в пути от Казани до Москвы займет 6,5 часа, вместо нынешних 12.
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