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Происшествия1 декабря 2021 10:12

Жителя Йошкар-Олы отдали под суд за поножовщину во время танца

Жертву нападения от верной смерти спасли другие участники дискотеки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Инцидент произошел в одном из городских ночных клубов.

Инцидент произошел в одном из городских ночных клубов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя Йошкар-Олы обвиняют в покушении на убийство. Расследование его уголовного дела уже завершено, и все материалы будут направлены на рассмотрения в суд, сообщает следственный комитет Марий Эл.

По версии следствия, в ночь на 28 августа в одном из развлекательных клубов города обвиняемый во время танца повздорил с другим мужчиной. Во время конфликта фигурант дела достал раскладной нож и ударил им в шею оппонента. Добить свою жертву ему не удалось. Потерпевшего от верной смерти спасли другие участники дискотеки.

- Собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, - отметили в ведомстве.