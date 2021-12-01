Жителя Йошкар-Олы отдали под суд за поножовщину во время танца

Инцидент произошел в одном из городских ночных клубов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя Йошкар-Олы обвиняют в покушении на убийство. Расследование его уголовного дела уже завершено, и все материалы будут направлены на рассмотрения в суд, сообщает следственный комитет Марий Эл.

По версии следствия, в ночь на 28 августа в одном из развлекательных клубов города обвиняемый во время танца повздорил с другим мужчиной. Во время конфликта фигурант дела достал раскладной нож и ударил им в шею оппонента. Добить свою жертву ему не удалось. Потерпевшего от верной смерти спасли другие участники дискотеки.

- Собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, - отметили в ведомстве.