В Чебоксарах создадут еще три платные парковки

Расположение парковок определялось по результатам анализа загруженности парковочных мест, комментариев горожан и обсуждений на заседании рабочей группы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Чебоксар планируют запустить еще три платных парковочных пространства. Они начнут работу с 10 декабря.

Так, платная парковка появится у дома №40 корпуса 1 на проспекте Московский до пересечения с улицей Павлова. Еще по одной парковке создадут у дома №4Б на проспекте Яковлева и рядом с домом №6 на бульваре Ефремова. Точки определялись по результатам анализа загруженности парковочных мест, комментариев горожан и обсуждений на заседании рабочей группы.

Все парковки будут работать в тестовом режиме до 10 января, плата с водителей взиматься не будет, сообщает пресс-служба городской администрации.