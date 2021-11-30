Вырубленные в ходе строительства трассы М-12 в Татарстане и Чувашии деревья заменили на 4 миллиона новых

Сейчас идет разработка проектной документации на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что на месте вырубленных в ходе строительства трассы М-12 деревьев в Татарстане и Чувашии высажено более четырех миллионов новых сосен, елей, лиственниц, берез, дубов и ясеней. Саженцы заняли площадь более чем в один гектар, сообщил на своей соцстранице вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он также заметил, что сейчас идет разработка проектной документации на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях. Посадки деревьев там должны пройти в 2022 году.