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Общество30 ноября 2021 16:00

Вырубленные в ходе строительства трассы М-12 в Татарстане и Чувашии деревья заменили на 4 миллиона новых

Высажены были сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас идет разработка проектной документации на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях.

Сейчас идет разработка проектной документации на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях.

Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что на месте вырубленных в ходе строительства трассы М-12 деревьев в Татарстане и Чувашии высажено более четырех миллионов новых сосен, елей, лиственниц, берез, дубов и ясеней. Саженцы заняли площадь более чем в один гектар, сообщил на своей соцстранице вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он также заметил, что сейчас идет разработка проектной документации на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях. Посадки деревьев там должны пройти в 2022 году.