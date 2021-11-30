14% рабочих коллективов республики будут отмечать Новый год-2022 в офисе, 12% - в ресторане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии новогодних праздников аналитики выяснили, что в каждой пятой компании Татарстана уже несколько раз не проводят корпоративы. Причиной этого работодатели называют сложную экономическую ситуацию.

Так, 14% рабочих коллективов республики будут отмечать Новый год-2022 в офисе, 12% - в ресторане, 1% - за городом или онлайн. 18% компаний не проводят корпоративы вовсе, а 19% - только в последние годы. Каждый третий работодатель еще не принял решение относительно празднования, сообщает SuperJob.