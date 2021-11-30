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Общество30 ноября 2021 15:49

В каждой пятой компании Татарстана уже несколько раз не проводят корпоративы

Причиной этого работодатели называют сложную экономическую ситуацию
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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14% рабочих коллективов республики будут отмечать Новый год-2022 в офисе, 12% - в ресторане.

14% рабочих коллективов республики будут отмечать Новый год-2022 в офисе, 12% - в ресторане.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии новогодних праздников аналитики выяснили, что в каждой пятой компании Татарстана уже несколько раз не проводят корпоративы. Причиной этого работодатели называют сложную экономическую ситуацию.

Так, 14% рабочих коллективов республики будут отмечать Новый год-2022 в офисе, 12% - в ресторане, 1% - за городом или онлайн. 18% компаний не проводят корпоративы вовсе, а 19% - только в последние годы. Каждый третий работодатель еще не принял решение относительно празднования, сообщает SuperJob.