В Казани в ноябре было на 7-8 градусов теплее, а осадков выпало почти вдвое больше нормы

Температура в последние несколько дней повысилась из-за влажного, теплого воздуха циклона, а дождь и усиление ветра вызваны проходящими по региону активными атмосферными фронтами Фото: Мария ЛЕНЦ

Татарстан продолжает находиться под влиянием обширного циклона с Атлантики. По этой причине температура воздуха, в частности, в Казани выше стандартных показателей на 7-8 градусов. А осадков за этот месяц выпало почти в два раза больше нормы. Об этом рассказал доцент КФУ Тимур Аухадеев.

Температурная аномалия в последние несколько дней вызвана влажным, теплым воздухом циклона. Причиной дождя и усиления ветра стали проходящие по региону активные атмосферные фронты, сообщил сотрудник КФУ порталу kzn.ru.

В конце недели циклон отступит, а южные потоки сменятся северными. Однако температура сохранится выше нормы.

Что касается снега, в ноябре его выпало 78 миллиметров при норме 47 миллиметров. При этом он выпадал обильно и за короткий промежуток времени. Правда, сейчас образовавшийся снежный покров уже смывается из-за дождливой погоды.

В КФУ отметили, что эти показатели аномальные, но не рекордные. Терпеть их долго не придется. По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, похолодание в регионе ожидается с конца этой недели. Зима же предстоит холодная - температура воздуха будет ниже нормы.