Студенты Татарстана могут получить транспортный грант на оплату проезда до ВУЗа

В конкурсе на получение гранта могут участвовать студенты без академической задолженности и учащиеся на «отлично». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане для студентов вузов и ссузов доступен транспортный грант. Они могут принять участие в конкурсе и выиграть средства на компенсацию стоимости проезда до учебных учреждений.

В текущем году сумма единовременных выплат по Казани составит 11 тысяч рублей. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге студенты смогут получить 10 тысяч рублей. В остальных районах выплаты равны 8 тысячам рублей, сообщает Минмолодежи республики.

Отмечается, что на грантовую поддержку могут претендовать в том числе и иностранные студенты. Главное, чтобы ни у кого из участников не было академической задолженности, а в зачетке были лишь «отлично». Также они должны быть активистами научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.