В Казани компания мужчин сообщила в полицию об убийстве приятеля

Подозреваемый во всем признался. Фото: Алексей ФОКИН

44-летнего жителя Казани подозревают в убийстве товарища, тело которого было обнаружено ночью 29 ноября в подъезде одного из домов на улице Гагарина. Следствие установило, что мужчины выпивали в компании друзей, но в какой-то момент вышли на лестничную площадку, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ножом грудь, от чего тот скончался.

«Собравшиеся попытались вынести раненого на улицу, однако к этому времени он скончался. В результате один из мужчин пошел в расположенный поблизости отдел полиции и сообщил о произошедшем», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался. В ближайшее время ему вынесут меру пресечения на время следственных действий.