Для участия в финале «Доброй волны» в Казань приедут Игорь Крутой и Анжелика Варум

Вместе со звездами на сцене выступят 12 участников конкурса. Фото: Евгения ГУСЕВА

4 декабря в Казани состоится суперфинал фестиваля «Добрая волны». Участниками концерта станут 113 детей, 12 из которых после выступят на сцене КРК «Пирамида». В финале конкурса, запланированном на 6 число, должны поучаствовать такие звезды как Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум и Игорь Крутой, сообщил журналистам глава управления образования города Азат Абзалов.

Заметим, что в 2021 году в фестивале приняли участие более 2,5 тысячи детей из разных городов России. Они соревновались как в вокале и хореографии, так и в игре на музыкальных инструментах и сценическом искусстве. Параллельно с этим ребята побывали более чем на 40 мастер-классах.