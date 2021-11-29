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Общество29 ноября 2021 14:18

Для участия в финале «Доброй волны» в Казань приедут Игорь Крутой и Анжелика Варум

Мероприятие состоится 6 декабря в КРК «Пирамида»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе со звездами на сцене выступят 12 участников конкурса.

Вместе со звездами на сцене выступят 12 участников конкурса.

Фото: Евгения ГУСЕВА

4 декабря в Казани состоится суперфинал фестиваля «Добрая волны». Участниками концерта станут 113 детей, 12 из которых после выступят на сцене КРК «Пирамида». В финале конкурса, запланированном на 6 число, должны поучаствовать такие звезды как Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум и Игорь Крутой, сообщил журналистам глава управления образования города Азат Абзалов.

Заметим, что в 2021 году в фестивале приняли участие более 2,5 тысячи детей из разных городов России. Они соревновались как в вокале и хореографии, так и в игре на музыкальных инструментах и сценическом искусстве. Параллельно с этим ребята побывали более чем на 40 мастер-классах.