Из-за вспышки птичьего гриппа в Тукаевском районе будет изъята вся домашняя птица

Документ распространяется, в частности, на села Калмаш, Верхний Байлар и поселок Новый Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тукаевском районе поручено изъять всю домашнюю птицу и продукты птицеводства. Соответствующее постановление, связанное со вспышкой птичьего гриппа, подписано в Кабмине республики.

Документ распространяется на села Калмаш, Верхний Байлар и поселок Новый на территории указанного района. Птицы и продукты животноводства изымут и в крестьянско-фермерском хозяйстве «Фролов Эдуард Александрович». Ранее там тоже была выявлена болезнь.

Такая мера принята для избежания распространения птичьего гриппа. Ответственным за исполнение постановления назначено главное управление ветеринарии Кабмина республики.