Студенты КНИТУ-КХТИ получили крупные гранты от «Газпром-нефти»

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В ноябре состоялся финал научно-технической конференции ПАО «Газпром нефть» по логистике, нефтепереработке и сбыту для молодых специалистов и студентов профильных высших учебных заведений. В мероприятии, организованном онлайн, приняли участие двое представителей Казанского национального исследовательского технологического университета – магистранты второго года обучения Диляра Фаткуллина и Регина Гаффанова.

Диляра Фаткуллина выступила с проектом «Зеленые» диспергенты для ликвидации аварийных разливов нефти в морских акваториях». В номинации «Грант имени Александра Санникова» ее проект занял первое место с призовым фондом 1 млн рублей!

Проект «Разработка состава и технологии производства противообледенительных жидкостей для наземной обработки воздушных судов на основе этиленгликоля», с которым выступила в этой же номинации Регина Гаффанова, завоевал третье место с призовым фондом 400 тысяч рублей.

Обе девушки являются студентками Факультета нефти и нефтехимии КНИТУ.