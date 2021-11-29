К зимнему сезону 2021-2022 в Чебоксарах подготовят восемь лыжных трасс

Также в одном из комплексов будет работать единственная в городе горка с бугельным подъёмником Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Чебоксар готовят территорию города к зимнему сезону. Так, в Московском районе для жителей и гостей столицы Чувашии оборудуют восемь лыжных трасс. Все они будут расположены в лесных массивах, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, любители зимних видов спорта смогут посетить лыжную трассу в Берендеевском лесу, где предусмотрен прокат лыж. Также специальные трассы будут оборудованы на Московской набережной, в этнокомплексе «Амазония», в лесопарке Гузовского и вдоль Ядринского шоссе. Покататься на лыжах можно будет в том числе в лесопарке на бульваре Миттова, с прокатом лыж доступны трассы в деревне Заовражное и в посёлке Сосновка.

Помимо этого, в зимний период в этнокомплексе «Амазония», расположенном в парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар, будет работать единственная в городе горка с бугельным подъёмником.