В следующем году в Набережных Челнах благоустроят 81 двор

Объем финансирования планируемых работ еще не определен Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах совершен обход 81 двора, подлежащего благоустройству в 2022 году. В нем приняли участие представители подрядной, проектной компаний, администраций районов и управляющих компаний. По сообщению «Челнинских известий», проектировщики уже подготовили схемы для ремонта дворов. Однако объем финансирования планируемых работ еще не определен.

За текущий год в городе благоустроили 88 дворовых территорий. Ремонтные работы обошлись в 1,1 миллиарда рублей. На объектах выполнены дорожные работы, озеленение, установлено наружное освещение.

Также в рамках благоустройства создано 1,7 тысячи парковочных мест. Их разместили максимально вдоль внутриквартальных проездов, с учетом соблюдения нормативов.