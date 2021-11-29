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Общество29 ноября 2021 13:26

В следующем году в Набережных Челнах благоустроят 81 двор

Схемы ремонта уже готовы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Объем финансирования планируемых работ еще не определен

Объем финансирования планируемых работ еще не определен

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах совершен обход 81 двора, подлежащего благоустройству в 2022 году. В нем приняли участие представители подрядной, проектной компаний, администраций районов и управляющих компаний. По сообщению «Челнинских известий», проектировщики уже подготовили схемы для ремонта дворов. Однако объем финансирования планируемых работ еще не определен.

За текущий год в городе благоустроили 88 дворовых территорий. Ремонтные работы обошлись в 1,1 миллиарда рублей. На объектах выполнены дорожные работы, озеленение, установлено наружное освещение.

Также в рамках благоустройства создано 1,7 тысячи парковочных мест. Их разместили максимально вдоль внутриквартальных проездов, с учетом соблюдения нормативов.