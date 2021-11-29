Во время пожара на улице Серова в Казани эвакуировали восемь человек

Никто не пострадал. Фото: "КП" Архив

Утром в понедельник, 29 ноября, в доме №13 на улице Серова в Казани начался пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали уже шесть человек, в том числе ребенка.

«Ещё двух жильцов пожарным пришлось выводить через плотное задымление, надев на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе», - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Известно, что горение происходило на двух квадратных метрах лестничной клетки. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.