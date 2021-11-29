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Происшествия29 ноября 2021 7:54

Во время пожара на улице Серова в Казани эвакуировали восемь человек

В доме №13 загорелась лестничная площадка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Никто не пострадал.

Никто не пострадал.

Фото: "КП" Архив

Утром в понедельник, 29 ноября, в доме №13 на улице Серова в Казани начался пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали уже шесть человек, в том числе ребенка.

«Ещё двух жильцов пожарным пришлось выводить через плотное задымление, надев на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе», - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Известно, что горение происходило на двух квадратных метрах лестничной клетки. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.