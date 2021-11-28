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Здоровье28 ноября 2021 11:01

За одни сутки в Татарстане зафиксировали 253 новых случая коронавируса

Только шесть из них являются завозными, остальные – контактные
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 75 пациентам.

В этот раз госпитализация понадобилась 75 пациентам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки были выявлены 253 новых случая заражения коронавирусом, шесть из них являются завозными, а 247 – контактными, сообщили 28 ноября в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 75 пациентам, остальные заболевшие – 178 человек, будут получать лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Антиледером по суточному приросту новых заболевших по-прежнему является Казань – 117 зараженных. Далее идут Набережные Челны и Зеленодольский район – 32 и 21 заболевший соответственно.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 37 563 человек, 31 090 из которых смогли выздороветь к этому моменту, а 1 230 инфицированных скончались в результате болезни.