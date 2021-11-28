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Общество28 ноября 2021 7:56

В 2022 году жителям Набережных Челнов чиновники прогнозируют повышение зарплаты

Так, фонд оплаты труда в городе вырастет до 93,9 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Таков подсчеты экономистов местной администрации.

Таков подсчеты экономистов местной администрации.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Экономисты администрации Набережных Челнов уже составили прогноз развития города в 2022 году. Так, в частности, они подсчитали, что у местных жителей средняя зарплата должна вырасти с 40,6 тысяч до 43,3 тысяч рублей, то есть на 6,7%.

При этом, опять же по подсчетам экономистов, в 2021 году общий фонд оплаты труда в Набережных Челнах достигнет объемов в 87,5 миллиарда рублей и 2022-ом вырастет до 93,9 миллиарда рублей, то есть на 7,3%.