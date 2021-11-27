30% больных ВИЧ татарстанцев привились от COVID-19

ВИЧ-инфицированные люди получают медотвод от прививки только на время высокоактивной антивирусной терапии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, 30% больных ВИЧ татарстанцев (около 4-5 тысяч человек) вакцинировались от COVID-19. Их количество увеличивается с каждым днем, заявил в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин.

По его словам ВИЧ-инфицированные люди получают медотвод от прививки только на время высокоактивной антивирусной терапии. Ревакцинацию от коронавируса люди с таким диагнозом должны раз в три месяца.