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Общество27 ноября 2021 9:02

30% больных ВИЧ татарстанцев привились от COVID-19

Ревакцинацию люди с таким диагнозом должны проходить раз в три месяца
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ВИЧ-инфицированные люди получают медотвод от прививки только на время высокоактивной антивирусной терапии.

ВИЧ-инфицированные люди получают медотвод от прививки только на время высокоактивной антивирусной терапии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, 30% больных ВИЧ татарстанцев (около 4-5 тысяч человек) вакцинировались от COVID-19. Их количество увеличивается с каждым днем, заявил в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин.

По его словам ВИЧ-инфицированные люди получают медотвод от прививки только на время высокоактивной антивирусной терапии. Ревакцинацию от коронавируса люди с таким диагнозом должны раз в три месяца.