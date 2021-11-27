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Общество27 ноября 2021 8:07

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане снижаются - Песошин

Несмотря на это, эпидситуация в республике остается напряженной
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Заболеваемость вирусом лиц старше 60 лет в регионе по-прежнему остается на высоком уровне.

Заболеваемость вирусом лиц старше 60 лет в регионе по-прежнему остается на высоком уровне.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Темпы прироста новых случаев заражения COVID-19 в Татарстане снижаются, но незначительно, а потому эпидситуация в республике остается напряженной. Об этом в субботу, 27 ноября, в ходе совещания в Доме Правительства заявил премьер-министр региона Алексей Песошин. Он также заметил, что на высоком уровне по-прежнему находится заболеваемость вирусом лиц старше 60 лет.

Напомним, в Татарстане прививку от инфекции сделала половина пенсионеров, что настораживает Роспотребнадзор республики.