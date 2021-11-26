В Чувашии из-за коронавируса с 31 декабря до 1 января могут закрыть все кафе и рестораны

Решение об этом будет принято до конца декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полный запрет на работу общепита в период с 31 декабря до 1 января сейчас рассматривают в правительстве Чувашии. Так, в эту пятницу, 26 ноября, поручение проработать данный вопрос дал глава региона Олег Николаев.

- Обсудим ситуацию с мерами ограничения в новогодние праздники. Желательно с этим не тянуть, чтобы люди могли настроиться и организовать свое время. Праздновать дома с семьей - самый лучший вариант, - сказал Николаев на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Но при этом рассматривается еще и вопрос о смягчении уже существующих мер. Так, могут разрешить гражданам без QR-кода посещать органы местной власти для получения госуслуг, которые требуют личного присутствие заявителя. Поступили предложения и о таком же смягчении пропускного режима и для магазинов, где можно купить кресла-коляски, костыли, трости, кислородные концентраторы, тонометры и глюкометры.

На заседании регионального оперштаба также было отмечено, что в Чувашии ситуация с коронавирусом в целом развивается по пути постепенной стабилизации. По данным Минздрава республики, коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, тогда как по России – это 0,92.

- Постепенно уменьшается количество людей, которые лечатся амбулаторно и стационарно, - в свою очередь подчеркнул Олег Николаев, говоря о заболеваемости коронавирусом в республике.

При этом он дал поручение максимально охватить ПЦР-тестированием возвращающихся домой с заработков на новогодние праздники жителей Чувашии.