Одна из богатейших женщин Татарстана ушла из «ТАИФа»

Речь идет о Гузелие Сафиной. Фото: пресс-служба АО "ТАИФ"

Гузелия Сафина покинула пост замдиректора «ТАИФ» по экономике и финансам. Ее место занял Сергей Гринько, работавший до этого на ПАО «СИБУР Холдинг», сообщается на сайте предприятия.

Заметим, что Сафина находится на 19-й строчке в рейтинге самых богатых женщин России. По данным на 2020 год, ее состояние оценивается в 325 миллионов долларов США.

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