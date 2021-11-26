Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 12:05

В Татарстане от COVID-19 вакцинирована половина пенсионеров

Уровень заболеваемости вирусом среди людей старше 65 лет в регионе остается высоким
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Роспотребнадзор региона очень настораживает слабая активность со стороны данной категории граждан.

Роспотребнадзор региона очень настораживает слабая активность со стороны данной категории граждан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, прививку от COVID-19 в Татарстане сделали лишь 50% пенсионеров. При этом уровень заболеваемости вирусом среди данной категории граждан в регионе остается высоким, заявила 26 ноября замглавы местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, управление очень настораживает слабая активность со стороны людей старше 65 лет. Летальные случаи болезни у таких пациентов бывают в два раза чаще, чем у других.