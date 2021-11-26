В Татарстане от COVID-19 вакцинирована половина пенсионеров

Роспотребнадзор региона очень настораживает слабая активность со стороны данной категории граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, прививку от COVID-19 в Татарстане сделали лишь 50% пенсионеров. При этом уровень заболеваемости вирусом среди данной категории граждан в регионе остается высоким, заявила 26 ноября замглавы местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, управление очень настораживает слабая активность со стороны людей старше 65 лет. Летальные случаи болезни у таких пациентов бывают в два раза чаще, чем у других.