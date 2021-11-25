В Татарстане подтвердили еще 10 смертей от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 215. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 25 ноября, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще 10 смертей от короанвируса.

- Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в ведомстве.

По его данным, очередными жертвами инфекции стали 59-ти, 62-х, 67-ми, 74-х, 66-ти, 83-х и 81-летняя женщины, а также 67-ми, 72-х и 77-ми летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 215.

Отметим, что только ха прошедшие сутки в регионе был зафиксирован 251 новый случай заражения. Всего же с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 36 808 человек, 30 416 из них смогли выздороветь к этому моменту.