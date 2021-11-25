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Происшествия25 ноября 2021 15:43

В магазине Чебоксар задержали 74-летнего мужчину, который домогался школьниц

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Вскоре суд решит вопрос об избрании мужчине меры пресечения на время следствия.

Вскоре суд решит вопрос об избрании мужчине меры пресечения на время следствия.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

74-летний житель Чебоксары стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщает следственный комитет Чувашии.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается, назначены необходимые экспертизы, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 24 ноября в одном из магазинов столицы Чувашии подозреваемый подошел к двум незнакомым девочкам - в возрасте 10 и 11 лет, и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После чего пенсионер был задержан в том же торговом помещении.

Следователи просят жителей города ознакомиться с фотографией подозреваемого и в случае совершения им противоправных действий сообщить по телефонам «02» либо 8 (8352) 66-24-31.

Фото: СУ СКР Чувашии

Фото: СУ СКР Чувашии

- Все данные полученные в связи с сообщениями о таких происшествиях, а также все мероприятия, проводимые с детьми, носят строго конфиденциальный характер и не будут подвергаться огласке. Анонимность таких сведений гарантируется, - сообщает следственный комитет Чувашии.