Казань может получить статус самого цифрового города России

В числе других претендентов на этот статус Москва, Санкт-Петербург Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным итогам голосования Казань входит в тройку лидеров голосования за самый цифровой и привлекательный для инноваций город России и имеет все шансы получить Премию «Где//Лучший цифровой регион страны». В числе других претендентов на этот статус Москва, Санкт-Петербург Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Заметим, что на сайте конкурса интернет-пользователям оценивают города на предмет развития IT-инфраструктуры, базы подготовки специалистов, наличия перспективных проектов и стартапов, поддержки IT-бизнеса и привлекательности для профессионалов.