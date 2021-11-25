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Общество25 ноября 2021 13:54

Казань может получить статус самого цифрового города России

Столица Татарстана находится в первой тройке претендентов на это звание
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В числе других претендентов на этот статус Москва, Санкт-Петербург Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

В числе других претендентов на этот статус Москва, Санкт-Петербург Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным итогам голосования Казань входит в тройку лидеров голосования за самый цифровой и привлекательный для инноваций город России и имеет все шансы получить Премию «Где//Лучший цифровой регион страны». В числе других претендентов на этот статус Москва, Санкт-Петербург Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Заметим, что на сайте конкурса интернет-пользователям оценивают города на предмет развития IT-инфраструктуры, базы подготовки специалистов, наличия перспективных проектов и стартапов, поддержки IT-бизнеса и привлекательности для профессионалов.