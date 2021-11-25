Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Биннофарм групп» объемом 3 млрд рублей

Банк «Открытие»

24 ноября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Биннофарм Групп» – одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющей профильные активы АФК «Система». Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд рублей, процентная ставка купона – 9,90% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Книга заявок по выпуску была открыта 19 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Биннофарм групп» – новый эмитент сегмента фармацевтики, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Несмотря на нестабильную атмосферу на рынках и рост доходностей, компании удалось привлечь целевой объем финансирования со ставкой купона ниже первоначального уровня. В этом помогли значительный спрос и высокая оценка бизнеса компании со стороны инвесторов, что также подтверждается присвоенным рейтингом «Эксперт РА» на уровне ruA. Мы благодарим эмитента за возможность доказать профессионализм команды «Открытия» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.