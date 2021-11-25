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Общество25 ноября 2021 11:31

В Ульяновске сотрудница налоговой службы разглашала данные граждан

Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Женщина сообщила знакомому информацию о доходах ряда граждан, движимом и недвижимом имуществе, а также о фактах возможной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей

Женщина сообщила знакомому информацию о доходах ряда граждан, движимом и недвижимом имуществе, а также о фактах возможной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей

Фото: Анастасия Осипова

Жительницу Ульяновска признали виновной в разглашении личных данных граждан. Заволжский районный суд установил, что женщина, работая в налоговой службе, передавала знакомому информацию о доходах и имуществе людей, а также о фактах их возможной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок налоговой службы Заволжского района оштрафована на 25 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.