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Общество25 ноября 2021 6:01

Ликвидирован сайт, незаконно использовавший бренд «КАМАЗа»

Через него осуществлялась продажа запчастей с поддельными товарными знаками
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Товарные знаки, очень похожие на оригинал, применялись в названии доменного имени и в адресе электронной почты. Фото: пресс-служба КАМАЗа

Товарные знаки, очень похожие на оригинал, применялись в названии доменного имени и в адресе электронной почты. Фото: пресс-служба КАМАЗа

В Набережных Челнах закрыли сайт, который зарабатывал на незаконном использовании бренда «КАМАЗа». Нарушителем прав предприятия оказалась местная компания «Сателлит-Челны», сообщают «Вести КАМАЗа».

На сайт и его владельца вышли сотрудники блока безопасности предприятия и оперативники города. Товарные знаки, очень похожие на оригинал, применялись в названии доменного имени и в адресе электронной почты.

«КАМАЗ» потребовал закрытие интернет-ресурса и выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей. Вопрос удалось решить, не доводя до суда.